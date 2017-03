Plain schlantsch – success per augment d’aczias Diavolezza/Lagalb

Tar l’augment dal chapital d’aczias da la Diavolezza Lagalb SA èn vegnids ensemen dapli raps che spetgà: En tut èn vegnidas segnadas 3'610 acziasè 500 francs per in import total da 1,805 milliuns francs. Previs eran 1,43 milliuns.

«Nos intent è, da munir la nova societad da pendiculara cun ina basa da chapital uschia largia che pussaivel e da tilla francar tar giasts ed indigens» citescha ina communicaziun da la Corvatsch SA a Markus Moser, che vegn a diriger la nova societad Diavolezza Lagalb SA.

Anc dapli aczias: Segund augment dal chapital d'aczias per 625'000 francs

Per pudair resguardar tut ils interessents per aczias ha il cussegl d'administraziun decis in segund augment dal chapital d'aczias en l'autezza da 625'000 francs, annunzia la Corvatsch SA. Uschia survegnian er ils amis da la Lagalb ed acziunaris pitschens la pussibilità da segnar aczias.

Anc dapli raps: Puntraschigna vul aczias per 250'000 francs

Be dacurt ha la suprastanzas communala da Puntraschigna decidì da proponer a la radunanza communala da segnar aczias per 250’000 francs. La radunanza communala ha da decider ils 6 avrigl 2017.

Per ils 21 avrigl è planisada la radunanza generala da la SA Pendiculara Corviglia Piz Nair. Ella ha

da decider davart l'augment dal chapital d'aczias dubel,

da midar il num da SA Pendiculara Corviglia Piz Nair sin Diavolezza Lagalb SA,

da transferir la sedia da la societad a Puntraschigna,

e da tscherner ulteriurs, novs comembers per il cussegl administrativ.

Anc dapli sustegn: Passa 70 ideas per augmentar l'attractivitad

Plinavant scriva la Corvatsch SA, ch'in auter success saja la dumonda dad inoltrar ideas co augmentar l'attractivitad da las duas pendicularas al pass dal Bernina. Passa 70 ideas sajan gia vegnidas inoltradas. Da quellas resortia sper diversas ideas creativas er savens il basegn da colliar meglier Davolezza e Lagalb.

RR actualitad 11:00