Pli che 1,3 milliuns francs per l’alp Alesch

En il rom da la sanaziun da l'alp Alesch, ha la radunanza communala da La Punt Chamues-ch decidì il venderdi saira dus ulteriurs credits.

Unanimamain han ils da La Punt concedì in credit da var 1 milliun francs, per sanar il bajetg existent da l'alp Alesch. E cun gronda maioritad ha il suveran era ditg gea, ad in credit da 390’000 francs per construir ina nova chascharia d'alp en la remisa existenta.

Cumenzà hai la stad passada

Il zercladur 2016 aveva la suprastanza communala da La Punt Chamues-ch lantschà il project da sanar l’alp Alesch, sin dumonda da la societad cooperativa d’alp e da chascharia. Il december passà aveva il suveran lura approvà in credit per colliar l’alp cun la rait d’electricitad.

En favur da la 'Chesa Staila'

Plinavant ha la radunanza communala da La Punt Chamues-ch approvà cun gronda maioritad, ina revisiun parziala da la planisaziun locala. Da nov tutga la pensiun ‘Chesa Staila’ tar la zona da vitg, enstagl tar la zona d’abitar sco fin qua. Uschia restan engrondiments pli pitschens dal manaschi pussaivels er en il futur.

