Pliras vischnancas en Engiadin'Ota èn stadas senza electricitad

La notg passada hai da in'interrupziun da l'electricitad en ina centrala secundara a San Murezzan.

La notg passada èn pliras vischnancas da l'Engiadin'Ota stadas curt avant las trais senza electricitad per radund 40 minutas. La raschun saja stda in curt tar la centrala secundara Islas a San Murezzan, communitgescha l'interpresa da provediment Energia San Murezzan. Suenter in'explosiun d'in midader da current è l'implant sa tschentà giu per motivs da segirezza.

Stadas pertutgadas da l'interrupziun èn las vischnancas da San Murezan, Schlarigna, Samedan sco er Bever e Brail. Energia San Murezzan ha tenor atgnas indicaziuns 8'000clientas e clients.

RR novitads 12:00