Posseder plirs hotels – in avantatg

A Scuol han dus hoteliers set hotels en lur possess. Cun avair plirs hotels han ins la pussaivladad da nizzegiar sinergias, quai ha gronds avantatgs.

Las strategias dals dus possessurs da divers hotels a Scuol èn differentas.

Hotelier Christian Rainer

Christian Rainer posseda quatter hotels, l’ultim ha el cumprà be dacurt. Il lieu e avunda plazza enturn il hotel, quai en facturs impurtants. El maina ils hotels sco quatter unitads e betg ensemen. Mintg’hotel ha sia strategia da marketing. Natiralmain nizzegia el las sinergias tranter ils hotels sco per exempel il diever dal wellness per giasts dal hotel vischin. Finalmain lavura tut la famiglia Rainer en l’hotellaria, quai è segir il pli impurtant punct per avair success.

Hotelier Kurt Baumgartner

Tut auter la strategia da Kurt Baumgartner, sia fermezza e la cumbinaziun da tut ses hotels. En sia reclama è quai ferm visibel. El vul cun quai mussar vi sin la gronda sparta da pussaivladads cun cumbinar tut ses hotels ensemen sco unitad. Natiralmain ha era el l’avantatg da nizzegiar sinergias en la part, cumpra da mangiativas, lavandaria, persunal, wellness ed auter pli.

Omadus èn persvas che cun posseder pliras chasas saja quai en vischinanza da las pendicularas u era en vischinanza dal Bogn Engiadina haja ins la pussaivladad da vegnir encunter pli bain als basegns individuals dals giasts.

