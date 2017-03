Premi d’innovaziun 2016 per la «butia da besch» ad Ardez

La butia da products da nursas ad Ardez exista dapi otg onns. Dunnas innovativas han promovi l’elavuraziun dal product launa nursa – cun success.

Mintg’onn conceda la regiun in premi innovativ ad ina firma in Engiadina Bassa, Val Müstair e Samignun. Quest’on survegn la pitschna «butia da besch» ad Ardez quest premi.

Durant l’onn astgan tut quels che accumpleschan ils criteris tenor il reglament d’innovaziun inoltrar la dumonda per survegnir il premis. Ina giuria sa decida lura per trais projects per mauns da la conferenza da presidents e quella decida finalmain il victur. Il premi e dotà cun 3000 francs.

