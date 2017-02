Premissas severas per mazlarias regiunalas

Las premissas per pudair mazzar bestgas vegnian adina pli severas. Il chantun fa grondas pretensiuns. Il mazler Reto Zanetti ha stuì reagir.

Realisar ina mazlaria regiunala, quai fiss stada la finamira da Reto Zanetti. Actualmain han anc trais affars en l'Engiadina la pussaivladad da mazzar las bestgas. Las cundiziuns èn fitg severas.

Quella visiun n'ha però betg funcziunà. Ils permiss per ses affar scrodan proximamain, uschia ha el piglià sez l’iniziativa. Sustegn per l'intent ha el retschavì da la vischnanca da Valsot. Ses affar vegn fabritgà en la fracziun da Ramosch en la vischinanza da la via maistra. Per il affarist Reto Zanetti il lieu ideal.

Sche tut va radund è l’avertura la primavaira 2018.