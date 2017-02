Preschentaziun dal 'nov mund alpin' Corvatsch, Diavolezza, Lagalb

La fusiun da las pendicularas Corvatsch cun Diavolezza e Lagalb stat avant porta. Gia uss ha la nova possessura da las duas pendicularas, la Corvatsch SA, celebrà la fusiun ch'è lura realitad il zercladur.

Corvatsch, Diavolezza e Lagalb sut in tetg - Piz Nair separà 3:53 min, Telesguard dals 3.2.2017

Cun ina festa tut spectaculara ha la Corvatsch SA fastagià il barat da la regiun Piz Nair culla regiun Diavolezza/Lagalb.

Ils giasts a la festa sin la staziun da mez da la pendiculara Corvatsch sun stads cun bucca averta. In parasgulader siglia ord in helicopter e simbolisescha in corv per la regiun Corvatsch. In artist taglia ord in glatsch ina muntogna e quella simbolisescha la regiun Lagalb e per finir giugà ina ballerina cul fieu e simbolisescha il diavel, per la regiun Diavolezza.

Ensemen culla show spectaculara han ils responsabels era mussà uffizialmain il nov logo da las trais interpresas. Mintga regiun, sia quai Covatsch, Lagalb ed era Diavolezza survegnan in agen logo. Per far la lavur da marketing e recloma vegnan quels però fusiunads ad in logo cun amez la bandiera svizra.

La fusiun uffiziala da las 3 regiuns ha lieu al principi zercladur 2017.