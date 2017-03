Pro Senectute tschertga «Nons e Nonas» per trametter a scola

«Generaziuns en stanzas da scola» sa numna il project da la Pro Senectute che duess uss er reussir en la scola da San Murezzan. L’interess tar l’emprima preschentaziun è stà grond.

Dapi ils onns 2000 s’ha il project «GiK» verifitgà en numerus chantuns da la Svizra. En Grischun datti fin uss a Cuira, Panaduz/Razén, Tavau, Domat Landquart persunas che s’engaschan tenor il model da la Pro Senectute.

Barat da generaziuns

Central tar l’idea è ch’ils seniors accumpognan ina classa regularmain 2-4 uras per emna ed han plaschair vid il contact e la lavur cun uffants ed han pazienza e temp per communitgar e gidar ils scolars.

Agid e sustegn per magisters

6 magistras da San Murezzan s’han annunziadas per sa participar cun lur classas al project. Sper il fatg ch’ils «Nons» e «Nonas» èn automaticamain er in agid per il magister en stanza da scola, duai il project surtut procurar in barat e la chapientscha da la generaziuns ina tranter l’autra.

« Nus na tschertgain betg simplamain in bratsch gratuit che gida en scola, mabain ina situaziun da «win-win» per tut las generaziuns. » Othmar Lässer

manader Pro Senectute Grischun dal sid

Avant ch’ina classa survegn in «Non» u ina «Nona» datti oravant discurs ed in di da fufragnar per ils seniors. Singulas persunas ch’eran preschentas a l’infurmaziun da la Pro Senectute han gia fixà in emprim inscunter, auters dals bun 15 seniors interessads s’han inscrits per vegnir infurmà pli detagliadamain.

Non e Nona en curt en scola

Sche tut funcziuna tenor plan, uschè Othmar Lässer, duain bainbaud ils potenzials «Nons» e «Nonas» accumpagnar scolars da San Murezzan regularmain en las classas ed uschia garantir in barat tranter las generaziuns.