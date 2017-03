Project chascharia, mazlaria e graun curt avant la realisaziun

Oz, 16:53

Reto Mayer / Armon Schlegel

L’agricultura da la Val Müstair è sin buna via da survegnir ina nova infrastructura per elavurar products agriculs. Prevesì è en la zona d’industria Müstair vest ina chascharia, in mazlaria e in lieu per elavurar il graun. Sco emprim duess cumenzar anc quest onn la fabrica da la chascharia.