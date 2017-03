Project cuminaivel da provediment electric a Zuoz

La scola media e l’interpraisa Repower han remplazzà la veglia staziun da trafo da stgars 40 onns. A medem temp han els adattà la purschida als basegns actuals dal Lyceum Alpinum Zuoz.

Las lavurs per remplazzar tut ils indrizs tecnics ed er per megliurar la segirtad dal provediment electric, han las duas interpresas pudì integrar en il project «Urezza». La scola media engrondescha il campus per in ulteriur edifizi. En tut in’investiziun da 18,5 milliuns francs.

Dus novs implants da trafo

Il provediment electric sa chatta uss sut il nov edifizi Urezza e porscha plazza per dus transfurmaturs, quels midan l’electricitad da la tensiun media en tensiun bassa. In dals dus implants furnescha sulettamain al Lyceum Alpinum forza electrica. Il segund garantescha in provediment d’electricitad per ils quartiers vischinants da la vischnanca da Zuoz.

Collavuraziun fritgaivla da passa 100 onns

Dapi il 1913 è ina staziun da trafo staziunada sin l’areal dal Lyceum Alpinum Zuoz, ch’era vegnì fabritgà l'onn 1904. Grazia al nov implant pon ins augmentar la capacitad per in terz, ha declerà Giacum Krüger, manader dals servetschs tecnics Repower. Ultra da quai saja er garantì cun la nova staziun da trafo in attatg per la nova chasa da parcar Mareg a Zuoz, nua che la vischnanca prevesa er plaz per chargiar mobils electrics.

Investiziun en l’avegnir

L’interpraisa d’electricitad haja investì radund in mez milliun francs en il project a Zuoz. Per la scola media resultan en tut custs da ca. 1,8 milliuns francs. Quai surtut per l’investiziun en in agen transfurmatur. Tenor l’administratur dal Lyceum Alpinum Zuoz, Roman Grossrieder, avessan ils custs d'esser amortisads en 10 fin 15 onns. La nova staziun da provediment electric saja uss pronta e correspundia als basegns actuals a reguard forza electrica, sche pussaivel almain per ils proxims 40 onns.

RR actualitad 11:00