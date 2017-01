Project per museum en Engiadina Bassa

La vischnanca da Susch pudess daventar ils proxims onns in nov center da l'art modern.

Ina interprendidra da la Pologna che rimna art veglia avrir l'enviern 2018 in museum cun ina surfatscha d'exposiziun da 1'200 meters quadrat. Quai scriva la gasetta «Südostschweiz». Planisà saja tranter auter in center per la vasta collecziun da la milliardaria da la Pologna e residenzas per artists.

L'interprendidra Grazyna Kulcyk che bajegia a Susch è stada maridada cun in dals pli bainstants umens polacs.

