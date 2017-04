Puntraschigna desista sin 50’000 francs

La vischnanca a Puntraschigna scriva giu per dal bun l’import da 50’000 francs. Quel era previs per organisar eveniments da cultura.

Realisar in organisaziun che sa fatschenta cun la concepziun e realisaziun d’events sin nivel naziunal e internaziunal. Per quest’idea ha la vischnanca da Puntraschigna investi 50’000 francs per realisar ina ScRL (Societad cun responsabladad limitada). In diversas discussiuns tranter la vischnanca e ils promoturs da la ScRL èsi vegnì discutà sur d’in project contractual, concret han quests discurs però fatg naufragi.

La vischnanca da Puntraschigna ha perquai pretendi da la ScRL da restituir l’import da 50’000 francs. Ina discussiun da mediaziun n’a betg manà success.

La vischnanca desista sin la procedura da dretg

Pretender l’import sin la procedura da dretg na vegn per la vischnanca in dumonda, quella via avess per consequenza che la vischnanca avess da surpigliar sper la perdita dal dabun era ils custs da la dretgira e d’advocatura.

Il cussegl communal ha decis da desister da proseguir la procedura da dretg.