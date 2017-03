Quant ditg permetta il clima anc events sin ils lais schelads?

L'Engiadin'Ota elavura ina strategia per segirar la realisaziun dad eveniments sin ils lais schelads da la val. Quai malgrad la midada da clima. L'elavuraziun da la strategia custa passa 420'000 francs. Las vischnancas lung ils lais da l'Engiadin'Ota han ditg gea als credits.

Adina puspè datti problems per eveniments d'enviern sin ils lais da l'Engiadin'Ota pervia da las realziuns climaticas. L'ultim cas è stà l'accident durant ina cursa da chavals dal White Turf. Ina sfessa en il glatsch aveva pussibilità a l'aua da far vegnir lomma la pista en in lieu. Là è in chaval rut en, plirs chavals èn crudads ed in chaval è mort. La sfessa en il glatsch vegni ad avair dà tenor ils responsabels pervia da la gronda differenza da temperaturas durant il di e la notg quella dumengia da favrer. Il cas n'è dentant anc betg sclerì giuridicamain. Ma era per exempel il Maraton da skis engiadinais ha adina puspè stuì cumbatter cun problems da la surfatscha da glatsch, surtut tar la partenza a Malögia. Perquai han ins etabli la fin finala in nov sistem da start en boxas a l'ur dal lai.

Strategia duai gidar per l'avegnir

Durant in lavuratori il matg 2016 han experts e responsabels dals divers events sin ils lais discutà la problematica. Ussa è sin maisa la proposta per il project "Strategia d'adattaziun al clima - glatsch sin ils lais d'Engiadin'Ota". La strategia prevesa da cumbinar la savida tecnica davart il far pistas u davart tut las construcziuns ch'ins fa sin ils lais per occurenzas sco il White turf etc. cun datas scientificas davart il cuntegnair dal glatsch. In archiv da datas duai a lunga vista era porscher la basa da decisiun en situaziuns da relaziuns difficilas. Uschia èn ils experts sut la batgetta dal glaziolog Felix Keller persvadids che ils eveniments durant l'enviern sin ils lais da l'Engiadin'Ota pon cuntinuar anc almain 10 enfin 20 onns malgrad la midada dal clima.

Custs per las vischnancas lung ils lais

Il project strategic custa tenor il preventiv radund 420'000 francs. L'uffizi per economia e turissem dal Grischun e la fundaziun d'innovaziun dal Grischun han consentì radund 170'000 francs. Il rest duain pajar las vischnancas lung ils lais da l'Engiadin'Ota. Las vischnancas Bregaglia, Segl e Silvaplauna han gia budgetà per quest onn radund 130'000 francs. Il cussegl commmunal da San Murezzan ha ussa era deliberà radund 130'000 francs per segirar il project.

Arosa ha ditg na

Ils iniziants han vulì integrar era la vischnanca dad Arosa en il project. La suprastanza communala dad Arosa ha dentant ditg na als custs da project. Uschia vegn il project ussa realisà be da las vischnancas lung ils lais en Engiadin'Ota.

