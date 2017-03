Reanimar la tradiziun – Ftan duai survegnir puspè in lai da bogn

50 onns (1930-1980) haja dà a Ftan en vischinanza da l'Institut Otalpin in lai da bogn. Oz as vesa mo anc sias restanzas – ma quai vul la societad «Pro Ftan» midar uss.

In mir da fermada ed ina passarella da crap èn ils unics relicts visibels. Aua na datti gia dapi 35 onns betg pli en la foppa nua ch'il lai da bogn era ina giada.

Il lai era il pool da las scolaras da l'institut

A partir dals onns 1930 era il lai en possess dal Institut Otalpin a Ftan. Là emprendevan las giuvnas studentas a nudar. Quai era ina part da las lecziuns da scola.

La societad «Pro Ftan» vul ussa reactivar questa tradiziun. Il lai dess daventar in lieu per indigens e giasts, dimena ina attracziun turistica per tut la regiun. Cun «Crowdfunding» vulan els ramassar ils raps. Il project vegn a custar 360’000 francs, in terz paja la Pro Ftan, in auter terz la vischnanca da Scuol e l’ultim terz duai vegnir finanzià cun agid da «fans» e «Crowdfunding».