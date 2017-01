Avant 500 onns ha cumenzà la refurmaziun. En l’Engiadina Bassa ha quai dà midadas, ma betg unitarias.

Sursiglir cuntegn supplementar Festivitads da giubileum Discurs, referats e tocs da teater: L’occurrenza commemorativa che la baselgia evangelic-refurmada dil Grischun ha organisà ensemen cun Cuera turissem la fin d’emna vargada a Cuira è stada varianta. El focus stevan p. ex. la refurmaziun en las vischnancas Sagogn, Susch e Bregaglia. È a Cuira era il bus d’istorgias.

Sent, Susch e Tarasp èn vischnancas quasi vischinantas. Tar la refurmaziun han ellas dentant atgnas istorgias. Respectivamain: Tarasp è anc adina catolic. Quai pervi dal chastè dils Habsburgais ch’eran catolics.

L’emprima disputaziun a Susch

Las istorgias da la refurmaziun a Susch ha Madlaina Rauch-Stuppan, scolasta e pura da Sent, elavurà en furma da pitschnas scenas da teater. Quellas ha ina gruppa da teater da Sent preschentà en connex cun la festa commemorativa da 500 onns refurmaziun a Cuira.

Trais acturs e trais acturas han discutà e fatg monologs fictivs en vista a la refurmaziun, ses divers aspects e sias consequenzas. En il focus steva l’emprima disputaziun a Susch l’onn 1537/38.

Refurmatur engiadinais Philipp Gallicius

Tar quella disputaziun era preschent il refurmatur engiadinais Philipp Gallicius. L'oriund da la Val Müstair ha translatà parts da la bibla en Vallader e nizzegià l’occasiun. La disputaziun da Susch ha pia animà la refurmaziun. Susch l’ha introduci paucs onns suenter.

Sent cun pazienza

Sco Madlaina Rauch Stuppan ha ditg haja Sent introducì la refurmaziun pir il 1576 la – sco ultima vischnanca en l’Engiadina Bassa dasper Tarasp. Il motiv saja stà in plevon catolic ch’era popular a Sent e ch’ins n'haja betg vulì spedir.

