Rendaquint da Segl meglier che budgetà

Il quint annual 2016 da la vischnanca da Segl serra cun in gudogn da 85’755 francs. Budgetà aveva la vischnanca in deficit da stgars 653’000 francs.

Ch’il rendaquint 2016 da la vischnanca da Segl serra cun in plus haja da far surtut cun la disciplina consequenta tar ils custs da la vart da las expensas, scriva il cussegl communal en sia missiva.

Ultra da quai hajan autas impostas spezialas manà al resultat allegraivel. La radunanza communala da Segl ha dad approvar il rendaquint ils 28 d’avrigl 2017.

