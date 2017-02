Retratgas tar l'Uniun dals Grischs

Ils 22 d'avrigl è la radunanza generala da l'Uniun dals Grischs UdG. Ina tractanda impurtanta èn las elecziuns. En suprastanza èsi da tschertgar in nov presidi ed era il post da cassier vegn liber. Annalea Stuppan sa retira suenter ch'ella è stada dapi il 2014 presidenta da l'UdG.

Annalea Stuppan sa retira per motivs professiunals e persunals, uschia communitgescha l'Uniun dals Grischs. Sper ina nova presidenta u in nov president sto l'uniun era tschertgar ina nova persuna per il post da cassier. Seraina Fried sa retira medemamain. Ed era la delegada da l'UdG en la suprastanza da la Lia Rumantscha, Maria Sedlacek, sa retira. Fried e Sedlacek eran dapi il 2013 en lur uffizis.

