Revitalisaziun da Panas-ch: Betg tuts èn fieu e flomma

Las auas Panas-ch tranter Scuol e Ramosch duain vegnir revitalisadas. Quai han decis communablamain las Ovras communablas da l'En (GKI), las vischnancas da Valsot e Scuol sco era la fundaziun Pro Terra Engiadina.

Il project stat en connex cun la construcziun da la nova ovra electrica communabla tranter Martina e Prutz en l'Austria. Ils custs per questa revitalisaziun vegnan calculads cun passa in milliun francs.

Sper las ovras communablas da l’En (GKI) survegn il project er sustegn finanzial dal fondo «naturmade-star» da l'implant electric EWZ, dal chantun Grischun e d'autras instituziuns.

Il project

Dapi onns maina l'En be pauc aua, perquai ch’ella vegn duvrada per producir forz’electrica. La consequenza è che grondas parts a l’ur da l'En vegnan setgas. Il guaud da riva – oravant tut l’ogna (Erle) patescha. Cun la revitalisaziun vul'ins adattar il spievel da l’aua e procurar, che la vegetaziun sa recreescha.

Il project sto anc vegnir approvà. El duai vegnir realisà sut la direcziun da la fundaziun Pro Terra Engiadina ed esser terminà en radund dus onns.

Opposiziun davart dals pestgaders

Singuls pestgaders èn sceptics. Els teman da perder in impurtant lieu per pestgar. En in discurs communabel dessan però vegnir schliads ils conflicts.

