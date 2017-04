Samedan: Mesiras da respargn funcziunan

Oz, 11:16

Reto Mayer

La vischnanca da Samedan po guardar enavos sin in bun on da gestiun 2016. Quel serra cun in surpli da retgav da 210’000 francs. Il cashflow serra cun ina gudogn da 7,9 milliuns francs ed è uschia per bainquant pli aut sco ils 2.7 milliuns ch'eran budgetads.