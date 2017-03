San Murezzan surpiglia puspè sez l'infurmaziun turistica

Il cussegl communal da San Murezzan ha decidì da betg surdar a la nova destinaziun turistica l'infurmaziun turistica en vischnanca. San Murezzan surpiglia sez las 6 plazzas da lavur.

Il cussegl communal da San Murezzan ha decidì suenter discussiun animada dad organisar sez l'infurmaziun turistica en vischnanca. Las 6 plazzas da lavur vegnan integradas en la partiziun San Murezzan Turissem.

Nova organisaziun turistica

La decisiun è stada necessaria suenter la fundaziun da la nova destinaziun turistica da l'Engiadin'Ota en furma dad ina societad d'aczias. Quai pervia che il circul sco purtader da la destinaziun fin qua vegn schlià. La nova organisaziun en furma da societad d'aczias pussibilitescha a las vischnancas da surpigliar sez ils posts d'infurmaziun turistica en mintga lieu. Las vischnancas pon decider da laschar organisar l'infurmaziun entras la destinaziun u dad organisar sez l'infurmaziun.

Avantags per eveniments en vischnanca

La suprastanza communala ha argumentà en il cussegl communal che surtut sinergias durant eveniments en vischnanca sajan in avantag per la soluziun da surpigliar sez l'infurmaziun turistica. Sco punct negativ è vegnì manzunà ch'i saja pussaivel che mintga vischnanca cumenza puspè da lavurar per sasez e betg per tut la destinaziun.

Betg separaziun da la destinaziun

Divers commembers dal Cussegl communal han argumentà che la decisiun da surprender sez l'infurmaziun turistica en vischnanca pudess vegnir interpretà sco separaziun da la destinaziun. Quai na saja betg il cas ha argumentà la suprastanta communala Regula Degiacomi che ha preschentà la fatschenda. La pussaivladad da surprender sez l'infurmaziun turistica en vischnanca saja explicitamain prevesida en la nova organisaziun da la destinaziun. Perquai na poss'ins betg discurrer dad ina separaziun.

Il Cussegl communal ha la fin finala decidì da surprender sez l'infurmaziun turistica en vischnanca cun 10 vuschs gea encunter 6 vuschs na.