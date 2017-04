Scumond da pestgar en il Spöl Sura ed en il lai d'Ova Spin

En il Lai da Ova Spin ed en l’aual dal Spöl Sura en il Parc Naziunal Svizzer èsi scumandà da pestgar. Quai ha decis il chantun en vista a l’aua contaminada cun PCB.

Sursiglir cuntegn supplementar Biphenils polichlorads PCB èn cumbinaziuns da chlor toxicas che pon effectuar cancer. Fin ils onns 1980 èn questas vegnidas duvradas surtut en transfurmaturs ed implants electrics sco liquid idraulic, però er sco lomiaders en lacs e meds d’isolaziun. PCB tutga entant tar las 12 substanzas toxicas organicas ch’èn vegnidas scumandadas il 2001.

Il chantun scumonda da pestgar en il Spöl ed en il Lai dad Ova Spin. Quai pervi da la contaminaziun cun Polichlorbiphenil (PCB).

Quest scumond na ha betg grond influenza sin la pestga. Tenor l’uffizi da pestga vegnan pestgads en quel territori radund 200 peschs. La gronda part pertutgada dal flum e dal lai sa chatta en il Parc Naziunal nua che la pestga è uschè u uschia scumandada.

Il motiv per il scumonda na saja directamain il PCB en l’aua mabain il PCB en il sediments dal Spöl tranter il Lai Ova Spin ed il Lai da Punt dal Gall. Il PCB riva dal sediment en las plantas e da las plantas sco pavel en ils peschs. L’aua sezza ha be ina pitschna concentraziun da PCB.

Perquai na è il PCB betg in problem per las populaziuns da peschs en Engiadina Bassa. L’aua dal lai d’egualisaziun d’Ova Spin riva en ina lingia da pressiun a Pradella ed a Martina per la producziun d’electricitad. Mesiraziuns da PCB tar ils peschs a Martina ed a Pradella na mussan betg concentraziuns da PCB sur la limita prescritta.

Ina gruppa da lavur tschertga anc adina schliaziuns per eliminar il tissi da l'ambient en la regiun pertutgada. Ils resultats da novas mesiraziuns duain esser sin maisa las proximas emnas.

L’aua dal Spöl era vegnida contaminada entras lavurs vi dal mir da fermada da Punt dal Gall. Mesiraziuns han mussà che l’aua dal Spöl cuntegn la substanza toxica PCB. La substanza na sa reducescha betg biologicamain, uschia ch'ella resta e sa derasa en la chadaina da nutriment.

RR novitads 15:00