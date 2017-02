Scuol dat gas cun lescha per 2. abitaziuns

Scuol vul avair sclerì la situaziun intscherta a reguard la lescha d'abitaziuns secundaras. La situaziun actuala saja tut auter che agreabla.

L’associaziun Svizra d’inschigners ed architects (SIA Grischun) ha organisà ina sesida d’orientaziun a Scuol. La finamira era da vegnir a savair la situaziun actuala a reguard la realisaziun da la lescha per abitaziuns secundaras en la vischnanca.

La situaziun na saja betg ideala. Uschia vulessan ils affarists, ils hoteliers ed ils architects avair sclerida questa situaziun intscherta. Els veglian savair, tge ch'è pussaivel, tge ch'è in'emprima abitaziun ni in'abitaziun secundara, e tge ch'i saja cun las stallas. Dumondas sur dumondas – ed anc dapli emoziuns.

La vischnanca da Scuol gioga ina rolla da pionier. Ella ha elavurà in sboz e tramess quel al chantun per l’examinaziun preliminara. La finamira è d’avair ina lescha dad abitaziuns secundaras il pli tard per l’entschatta 2018. Publitgà vegn il sboz per la lescha a Scuol pir, suenter che las discussiuns cun il chantun sajan passadas, hai gì num.

