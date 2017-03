Scuol: Egon Scheiwiller banduna las pendicularas

Suenter 15 onns banduna il directur da las pendicularas Scuol SA l’empraisa sin la fin da november 2017. Quai scrivan las pendicularas en ina communicaziun a las medias.

Per el saja vegnì il mument per ina midament persunal e perquai haja el decidì dad ir novas vias, citescha la communicaziun da las pendicularas ad Egon Scheiwiller. El saja persvadì ch’il dretg mument da sa retrair saja vegnì, cun quai ch’ils projects dal proxim avegnir sajan instradads e la finanziaziun da quels per gronda part segirada.

La successiun vegnia a chattar in «ambient excellent cun cundiziuns da rom structuralas stabilisadas». Davart ses avegnir na stà nagut en la communicaziun.

Sut la direcziun da Scheiwiller han las pendicularas pudì investir radund 75 milliuns francs en l’infrastructura dal territori da skis Motta Naluns. Uschia saja vegnì fatg il lai artifizial Naluns, la sutgera da sis Prui ed il schlargiament da l’indriz d’ennavar en il territori da skis.

Il cussegl d’administraziun deplorescha il pass. La plazza da directur vegnia scritga ora las proximas emnas.

RR novitads 18:00