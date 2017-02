Sent en il final da «Dorfplatz 2017»

L’emettur da radio «SRF Musikwelle» è mintg'onn a la tschertga dal la pli bella plazza communala. Sper Sent èn anc Oberstammheim dal chantun Turitg ed Oberwil dasper Büren dal chantun Berna.

Dals 6 enfin ils 10 da favrer èsi pussibel da sa participar a la concurrenza «Dorfplatz 2017». Per dar la vusch a Sent u er ad ina da tschellas duas vischnancas datti duas pussibilitads. Ina giada sur internet sut www.srfmusikwelle.ch u cun in charta postala a l’adressa: SRF Musikwelle, Dorfplatz, 8042 Zürich.

Dal lieu dal victur datti 5 dis emissiuns directas da radio

Venderdi ils 10 da favrer a las 12:20 vegn fatg enconuschent sin SRF Musikwelle il victur. Dals 8 fin ils 12 da matg 2017 emettan lura ils collavuraturs da quel radio davent da la plazza da quella vischnanca che survegn las pli bleras vuschs.

