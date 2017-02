Sent ha la pli bella plazza communala

L’emettur da radio «SRF Musikwelle» tschertga mintg'onn la pli bella plazza communala. Sper Sent era anc Oberstammheim dal chantun Turitg ed Oberwil dasper Büren dal chantun Berna en il final.

Fin a gievgia era la vischnanca dad Oberstammheim (ZH) anc davant en la concurrenza, nua ch'il public ha pudì votar e tscherner sia plazza communala preferida. Lura ha Sent però pudì mobilisar e surpassar.

Il president da Sent turissem, Andri Guler, è sa mussà cuntent. El haja gia fatg las pustaziuns da charn per il matg. Lura vul Sent survir hamburgers spezials e hot dogs, cura che SRF Musikwelle emetta ina entira emna davent da Sent – da la plazza communala la pli bella da la Svizra 2017.

Per gudagnar ha mintga vischnanca gì da far in text, purtret e tuns per preschentar l'atgna plazza communala e pruvar da persvader il public da SRF Musikwelle.

La situaziun ils 07-02-2017

Dals 6 enfin ils 10 da favrer ha SRF Musikwelle tschertgà la pli bella plazza communala 2017. Mintgin ha pudì dar giu sia vusch via internet u cun charta postala.

