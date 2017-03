Senza naiv sin reserva na funcziunass il Maraton betg

Ils puncts neuralgics da la cursa populara da passlung da Malögia fin a S-chanf occupan adina puspè ils organisaturs dal Maraton da skis engiadinais. Soluziuns pli concretas, na datti dentant anc naginas.





La cursa da maraton ha lieu quest onn per la 49avla giada. Sco mintg’onn vegnan singuls lieus preparads pir l’ultim mument, causa che vias cruschan ed il traffic ha da pudair circular uschè ditg sco pussaivel.

Senza trair ora skis na va quai betg

Sch’i giess tenor il plan da master da l’organisaziun «Loipas Engiadina» avess il passlungist a lunga vista d’avair ina loipa da Malögia fin a S-chanf, senza stuair trair or ils skis tranteren. Il mument è quai però in giavisch. Sper Segl e La Punt Chamues-ch, è er il traject da Punt Muragl adina puspè in lieu nua ch’ins ha da purtar naiv per garantir almain in traject da maraton intact.

1’000 cubics naiv sin reserva

La vischnanca da La Punt Chamues-ch producescha cun chanuns da naiv gia il december naiv per avair avunda per las trais cursas da passlung che passan tras la vischnanca. Tant per la cursa en il stil classic, «La Diagonela», per la «Cursa da dunnas», sco er per il «Maraton da skis engiadinais», han ins d’emplenir la via communala cun naiv. Sin ina lunghezza da 400 meters ed ina largezza da 5 meters daventa uschè ina loipa per ils passlungists. En tut sa tracti da 400 fin 600 cubics naiv la giada, declera Ralf Fluor, il responsabel per la vischnanca da La Punt Chamues-ch.

Vias serradas e chaus cotschens

La gronda part da la glieud da La Punt Chamues-ch ed er ils giasts hajan chapientscha per las vias serradas durant ils eveniments. Auters na sajan betg infurmads bain avunda u na vesan betg che la via è serrada. Els sa lamentan alura ch’il traffic na possia betg pli circular tras la vischnanca.

Soluziuns betg anc sin maisa

Autras pussaivladads per traversar la vischnanca cun la loipa, na datti il mument naginas, ha declerà Ralf Fluor. Ins speria dentant ch’i dettia tut tenor ina soluziun cun la revitalisaziun da la Chamuera u era cun il sviament da La Punt Chamues-ch. Per entant hajan ils passlungists - gugent u navidas - da trair ora ils skis sch’els vulan cuntinuar lur viadi vers S-chanf u er vers Bever.

RR actualitad 07:00