Sin canapé e tuttina amez la baselgia da Son Jon a Müstair

Ils frescos en la baselgia da la claustra da Müstair pon uss er vegnids guardads via l'internet. Dapi il schaner datti quella tura virtuala, scriva la claustra en ina communicaziun.

Ils ciclus da frescos ord il temp Caroling e roman en la baselgia da la Claustra Son Jon a Müstair èn unics en il mund. Il ciclus caroling furma il pli grond ciclus da maletg dal temp medieval tempriv, ch’è anc visibel. Grazia ses frescos è la claustra vegnida prendida l’onn 1983 sin la glista dals patrimonis mundials da l’Unesco.

Amez la baselgia claustrala Son Jon.

Per render accessibel il Patrimoni cultural en il mund ha la Fundaziun Pro claustra son Gion creà ensemen cun l'interpresa Spherea3D ina tura sin basa da maletgs da panorama da 360 grads. Ina emprima varianta è da vesair via Google Street View. Per ina versiun extendida elavuran ils responsabels actualmain ina tura per egliers virtuals.

En la chapella da Nossadunna.

Dentant, scrivan ils responsabels, possian ins tschiffar virtualmain mo ina part da l’atmosfera unica dal lieu. Els speran, ch’ils panoramas fetschian gust da vegnir a guardar els er en la realitad a Müstair.

RR novitads 20:00