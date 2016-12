Spöl è contaminà pervi da lavurs da sanaziun a la Punt dal Gall

Sco quai che l'uffizi per natira ed ambient chantunal scriva derivian las substanzas nuschaivlas da las lavurs da sanaziun vi dal mir da fermada Punt dal Gall.

La fin da settember 2016 saja arrivà PCB en furma da pulvra durant lavurs da revisiun en l'intern dal mir da fermada a Punt dal Gall. Quai durant lavurs da sablunadi. Per controllas sche las substanzas nuschaivlas sajan betg arrivadas en il Spöl, han ins dapi lura adina puspè prendì provas d'aua. L'entschatta november han ins lura mesirà valitas pli autas da PCB en l'aua dal Spöl ed annunzià quai a la polizia. Suenter quai ha l'uffizi chantunal per natira ed ambient entschiet ina campagna da mesirar tranter il lai da fermada Livigno e Martina. Ils resultats èn ussa clers.

La substanza nuschaivla deriva da la Punt dal Gall

Tranter il mir da fermada Punt dal Gall e l'access da l'aual dal Fuorn èn vegnias mesiradas valitas pli autas da PCB. Quai en ils sediments, ils peschs sco era en las algas ed il mistgel. La substanza nuschaivla deriva da las lavurs da sanaziun vid la Punt dal Gall. La polizia examineschia tgi che saja responsabel per la contaminaziun da l'aua.

Il lai da fermada Punt dal Gall, l'Ova Spin e l'En n'èn betg pertutgads da la contaminaziun.

PCB na po betg sa reducir biologicamain

Sin fundament da las valitas mesiradas ha questa contaminaziun a lunga vista conseqenzas per la flora e fauna damai che PCB na po betg vegnir reducì biologicamain. PCB po era sa cummular en la chadaina da nutriment pia en ils animals ed en las plantas. Quellas che vegnan magliadas portan lura er vinavant quest PCB en il corp da quel che ha maglià ellas, declera Hans Lozza dal Parc naziunal. Ord quai motiv sclerescha l'uffizi chantunal per natira ed ambient tge mesiras ch'èn pussaivlas per reducir las immissiuns da la substanza nuschaivla.

