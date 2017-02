SRF Meteo ha fatg midada a San Murezzan

Durant il campiunadi mundial a San Murezzan decida il comité d’organisaziun sche cursas ston vegnir spustadas u betg. Là sa basa quel sin las prognosas da SRF Meteo, il provider uffizial da l’aura.

Meteo per San Murezzan 3:01 min, dals 7.2.2017

Dapi il 2008 è SRF Meteo il furnitur da prognosas da l’aura uffizial da las cursas da skis per la cuppa mundiala a San Murezzan. Era questas emnas durant il campiunadi mundial sustegnan ils meteorologs d’SFR Meteo il comité d’organisaziun cun lur prognosas.

Per pussibilitar prognosas anc pli precisas ha installà il comité d’organisaziun questa stad quatter ulteriuras staziuns meteorologicas sin il traject da la pista. Tar decisiuns sche far ni spustar ina cursa po il comité d’organisaziun sa fidar sin las datas d’SRF Meteo.

SRF Meteo è per il mument preschent cun dus biros a San Murezzan. In en il areal da l’arriv a Salastrains pe las prognosas en connex cun las cursas ed in biro en il vitg da San Murezzan per far las prognosas naziunalas. Ils biros èn fitg simpels e spartanics cun singuls computers. Segund Thomas Bucheli, il manader da la redacziun Meteo, na dependi betg dal lieu mabain da las datas per far bunas prognosas e quellas hajan el a San Murezzan.