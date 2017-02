Stgazi d’art en nova chasa da parcar a Zuoz

5 fanestras da Gian Casty vegnan ad esser punct d’attracziun en il sut passagi che collia il minz da la vischnanca cun la nova chasa da parcar Mareg. Las ovras picturadas sin vaider eran fin uss en il Vitromusée a Romont.

Intginas fanestras da l'artist Gian Casty turnan a Zuoz 4:04 min, Telesguard dals 24.2.2017

Cun in transport spezialisà èn las ovras da l’artist engiadinais rivadas da la Svizra franzosa en l’Engiadina. Per pudair examinar la posiziun da las fanestras en il tunnel, han ins fatg in rom cun in vaider spezial. Quel sumeglia ad in vaider ch’ins dovra en bancas, ha declerà il constructur en mettel Corsin Rauch ad RTR.

Glisch e glisch

La pli gronda sfida per installar endretg ils maletgs da vaider da Gian Casty en la passarella, saja l’illuminaziun da las ovras. Dad ina vart èn ils mirs da betun fraids cun lampas da alogen, da l’autra las fanestras da colur che dovran glisch per resortir endretg.

Er la reflexiun dal vaider ha dad esser al gist lieu, per ch’ils peduns che passan sperasvi ils maletgs cun il tarpun rudlant, vesian er las figuras che l’artist ha picturà.

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha ha gia rapportà diversas giadas da l'artist. Guarda ils videos

Emprest illimità

Il museum da vaider a Romont dat a la vischnanca da Zuoz las 5 fanestras sco emprest, però senza ina limitaziun da temp. Quai simplamain per segirar che las ovras na vegnian betg en ils fauss mauns, uschè Stefan Trümpler, il conservatur dal Vitromusée a Romont. Gian Casty che era creschì sì a Zuoz aveva creà las ovras per ina banca a Basilea ils onns 70. Suenter in incendi avev' ins salvà las fanestras e las regalà avant 4 onns al museum da vaider.

Vernissascha ed avertura

La nova chasa da parcar a Zuoz porscha bun 100 plazs per autos e duai gidar a tegnair il traffic or dal minz da la vischnanca. Las empraisas da construcziun èn vi da lavurs a l’intern dal edifizi. Tut las 5 fanestras da Gian Casty duain esser installadas al dretg lieu il matg da quest onn. Quai per vegnir preschentadas tar l’avertura da la nova chasa da parcar Mareg a Zuoz ils 17 da zercladur 2017.

RR actualitad 17:00