Stuì dir giu a passa 700 voluntaris

1’300 persunas, voluntaris, dovri durant il Campiunadi mundial da skis a San Murezzan dals 6 fin ils 19 da favrer. S’annunziads èn dentant passa 2’000. A blers ha l'organisaziun perquai stuì dar ina resposta negativa. Elegì ils voluntaris ha ella tenor differents criteris.

Las bleras annunzias han fatg surstar l’organisaziun, di la responsabla per ils voluntaris Corinne Staub. In tal eveniment attiria blers: Bleras persunas fitg qualifitgadas, persunas che vulan esser part da l'eveniment, ma era persunas ch'ins stoppia dir ch'ellas na sajan forsa betg adattadas. A questas persunas ha l’organisaziun stuì dir giu. Quai han ins dentant era stuì far tar bleras persunas qualifitgadas.

Criteris da selecziun

Tgi ch’è gia ina giada s’engaschà sco voluntari durant in eveniment a San Murezzan ha survegnì la precedenza. Lura èn vegnids vidlonder quels ch’han pudì organisar sez ina plazza da durmir e quels ch’èn s'annunziads en il cas ideal per duas emnas u dapli.

Plinavant han ins lura durant in mez onn fatg discurs persunals cun las persunas ch'ins vuleva emprender d’enconuscher meglier ed uschia pudair dir gea u na.

RR actualitad 12:00