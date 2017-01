Suenter 30 onns viva il pavigliun da glatsch puspè

30 onns n'era il pavigliun da glatsch che ha num uffizialmain "Kulm Country Club" betg pli vegnì duvrà. Era mo pli ina ruina. Il champiunadi mundial pareva la gist'occurrenza per midar quai. La famiglia Niarchos, possessura dal hotel Kulm, ha investì 12 milliuns en la renovaziun e l’engrondiment.

Che nagin auter che l'architect renumnà sin tut il mund Sir Lord Norman Forster ha fatg. El ha sviluppà il nov concept che sa basa sin l'istorgia en cumbinaziun cun aspects moderns che fan da basegn, sco per exempel ina cuschina moderna.

200 persunas han lavurà intensivamain vi dal project per avair pudì preschentar il resultat. In che persvada. Il pavigliun para in museum istoric, al medem mument in lieu d'inscunter cun ina bar, in restaurant ed ina terrassa per star e giudair. Quai è la finamira - il pavigliun duai puspè, sco avant passa 100 onns, esser lieu d'inscunter. Quai era l'object da l'onn 1905 quella giada a San Murezzan.

Pajà il project ha la possessura dal l'hotel Kulm la famiglia Niarchos. 12 milliuns francs ha'l custà.