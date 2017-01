Suenter il Tour de ski è avant il Tour de ski

Ils organisaturs e la vischnanca èn cuntents cun la terza ediziun dal Tour de ski en Val Müstair e vulan organisar era en avegnir cursas da passlung da renum mundial.

Il Tour de ski è stà per la terza giada en Val Müstair. Quest onn per la prima giada cun 2 cursas, sper il sprint era anc cun la cursa sin distanza, per ils umens cun 10 kilometers e per las dunnas cun 5 kilometers. Ils organisaturs e la vischnanca èn fitg cuntents cun ils 2 dis da cursa, era schi n'ha surtut durant il prim di betg gì uschè blers visitaders sco spetgà. Ins fa dentant quint che radund 6'000 persunas hajan visità las 2 cursas.

Il Tour de ski duai arrivar en Val Müstair era en avegnir

Suenter 3 ediziuns è a fin il pachet da cursas fixà cun la Federaziun internaziunala da skis. Ussa vegni a dar tractativas sche la Val Müstair – alternant cun Lai – po organisar era en avegnir cursas da passlung dal Tour de ski.

Tant ils organisaturs sco era la vischnanca èn da l'avis che la Val Müstair stoppia organisar cursas dal Tour de ski era en avegnir. Il president communal Rico Lamprecht ha ditg en pli envers Radiotelevisiun Svizra Rumantscha ch'ins stoppia dentant far anc dapli per profitar dal renum da las cursas. Quai per posiziunar la Val Müstair sco destinaziun da passlung attractiva.

