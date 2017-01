Susch survegn in museum per art contemporan

Il "Muzeum Susch" pudess daventar in nov center da l'art modern.

L'interprendidra da la Pologna Grazyna Kulczyk che rimna art avra l'enviern 2018 in museum cun ina surfatscha d'exposiziun da 1'200 meters quadrat. Quai scriva «Posta Ladina» e quai resorta da la broschura «Muzeum Susch Announcement».

Planisà è in center per la vasta collecziun da la milliardaria da la Pologna e residenzas per artists. Il «Muzeum Susch» è en fabrica e duai avrir las portas durant l'enviern 2018.

Impuls per la regiun

L'artist engiadinais Not Vital ha visità la prima occurenza en il Muzeum Susch quests dis ed el ha ditg a Radiotelevisiun Svizra Rumantscha che el saja impressiunà. Il Muzeum saja ina concurrenza per el e ses center d'art en il chastè da Tarasp. Cun quests 2 lieus d'art moderna savess l'Engiadina Bassa daventar in center impurtant en Svizra sche betg sin tut il mund ha ditg Vital.

Figura illustra

L'interprendidra Grazyna Kulcyk che bajegia a Susch è stada maridada cun in dals pli bainstants umens polacs, Jan Kulczyk. Tenor il schurnalist polac Cesari Kovanda dal magazin Politika èsi stà dispittaivel en Pologna co che ils Kulczyks han fatg lur daners. Els èn sa participads a bleras privatisaziuns. I dettia criticers en Pologna che dian che Jan Kulczyk saja stà ina spezia dad Oligarch che ha profità da bunas relaziuns cun ils politicers da quella giada cura che il stadi ha cumenzà da privatisar societads sco la Telecom da la Pologna. Jan Kulczyk è mort dal 2015 ed el e Grazyna Kulczyk avevan dovorzià l'onn 2006. Dapi lura è Grazyna Kulczyk ina interprendidra independenta che s'occupa fermamain da l'art e da la cultura.

Il Chavazzin dal di davart Grazyna Kulczyk.

RR actualitad 17:00