Trais propostas per nova vopna da Scuol

A la radunanza communala da la vischnanca da Scuol èn vegnidas preschentadas trais propostas per la nova vopna. Ina è cumplettamain nova, ina è modifitgada, ed ina è quella da l’anteriura vischnanca da Scuol.

La segunda è la medema, ma cun en da mintga vart anc trais stailas blauas. La terza proposta è total differenta: Ina negla cotschna cun sis fegls sin funs alv, e sutvart trais muntognas nairas.

Or da sis proposta èn vegnidas tschernidas trais

La suprastanza communala ha decidì il settember passà da surdar l’incumbensa per in nova vopna a sis artists. La vopna da l’anteriura vischnanca da Scuol è restada sco opziun. Ora da questas sis proposta ha ina cumissiun elegì duas vopnas ch'èn vegnidas preschentadas ensemen cun la vopna existenta a la radunanza communala. Or da questas trais proposta ha il suveran da Scuol da decider per ina e quai a la votaziun da l’urna als 26 da mars 2017.

