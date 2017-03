Tschierv – nua via?

Nua stattan ils tschiervs d’enviern, nua viagian els da stad, tge viadi fan els. Cun agid d’emetturs enturn il culiez dal tschierv vegn ins a vesair exactamain tut il viadi.

Nua van ils tschiervs? 3:06 min, dals 21.3.2017

Dal 2015 ha l’Uffizi da chatscha e pestga GR ensemen cul Parc Naziunal Svizzer lantschà il project «Ingio via?». Cun quest project ins vuless perscrutar la vita dal tschierv. Già en ils onns 70 era vegnì fatg sumegliants projects ma natiralmain cun indrizs pli simpels.

Oz tiran ins ina squitta per durmentar il tschierv, lura mettan ins in emettur enturn il culiez da l'animal. Quel emettur trametta dus onns sur GPS tut il viadi ch’el fa. Suenter 2 onns croda quai emettur davent dal culiez dal tschierv.

Cun quest project vuless ins perscrutar il tschierv, chattar quant grond ch'il spazi da viver è, quant lung e nua ch’el viagia. E natiralmain era chattar or dapli sur da malsognas sco per exempel la tuberculosa che as derasa actualmain en Austria. Ensemen cun l'Engiadina Bassa è'n era ils Austriacs, numnadamain a Galtür e Tirol dal Nord londervi a far questas perscrutaziuns.

TR Telesguard 17:40