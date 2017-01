Uffants da la regiun visitian il Parc Naziunal Svizzer

Radund 360 uffants da l’Engiadina e da la Val Müstair visitian las excursiuns en il center dal Parc Naziunal Svizzer a Zernez.

D’enviern e da stad porscha il Parc Naziunal Svizzer excursiuns per las scolas primaras da l’Engiadina e la Val Müstair. Ils temas èn multifars, dal tschierv, la mustaila, il splerin ma era l’aua, il guaud e la crappa èn temas.

Quasi tut las scolas primaras nizzegian la purschida e visitian las excursiuns manadas da la responsabla per la lavur publica en la regiun, Anna Mathis. Quest enviern han ins tractà il tschierv. Radund 2'000 vivan en il Parc Naziunal Svizzer. Ils uffants han la pussaivladad da guardar films, da vegnir infurmads davart la lavur d’in guardian dal parc, da congualar, dissegnar e far ina massa dumondas en connex cun la natira ed animals che vivan en il parc. La finamira è da sensibilisar ils uffants ma era la populaziun indigena per l’impurtanza dal Parc Naziunal Svizzer.

