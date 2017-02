Val Müstair – nova speranza per turissem ed economia

La regenza grischuna ha approvà la revisiun da la planisaziun locala en la vischnanca da Müstair. Uss po l'areal dal Hotel Central a Valchava en Val Müstair realisar ses project d’ina nova lodge. Ed era la firma indigena Li&Co SA po construir dus edifizis da producziun.

En la Val Müstair pon uss dus projects vegnir realisads. Uschia è planisà sin l’areal dal hotel Central a Valchava in project cun ina lodge. Per quest intent sto la via d’avertura planisada vegnir spustada, scriva la regenza grischuna.

Dus edifizis da producziun

Sin l’areal «Palü Daint» vul l’interpresa Li&Co SA realisar dus novs bajetgs da producziun. Pervi dal pauc plaz e per far plaz a las maschinas èn uss previs dus cubus sin duas auzadas. Quels vegnan alura realisadas en quatter etappas, communitgescha la regenza grischuna. L'interpresa è spezialisada sin la producziun da palantschieus.

