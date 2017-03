Val Müstair: Scola industriala tschertga giarsuns

Dapi 90 onns exista schon la scola industriala en Val Müstair. Chattar avunda emprendistas ed emprendists è in sfida.

La scola industriala en Val Müstair exista gia dapi 90 onns. Actualmain en dus miradurs e dus falegnams che van a scola. La gronda gruppa en las 14 tessunzas da tut la Svizra. Quellas absolvan divers curs da bloc en la scola.

Dapi onns retschaiva la scola industriala Val Müstair in permiss spezial dal chantun Grischun per pudair manar ina scola. Il motiv che la Val Müstair retschaiva in permiss spezial è probablamain il pass e la distanza fin tar las proxima scola d’emprendists.

Giarsuns dal Tirol dal Sid

Per pudair augmentar la cifra dals emprendists ha il rectur Fausto De Stefani fatg reclama sur il radio regiunal. Gia oz lavuran radund 300 persunas dal Tirol dal Sid en la Val Müstair. El vesa perquai ina schanza da survegnir era emprendistas e emprendists da quella regiun.

Emprendists da la scola industriala Val Müstair - 2016/17 concepidra da tessids AFQ 8

concepidra da tessids artitgel 32

6 miradurs 2 falegnams 2

