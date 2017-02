Valeria Holinger è la prima regina da l'Engiadina

Malgrà l'annulaziun da tut las cursas da la terza dumengia da White Turf è Valeria Holinger da San Murezzan la prima regina da l'Engiadina – quai sco victura da las concurrenzas da skijöring.

Valeria Holinger da San Murezzan ha guadagnà las primas duas cursas da skijöring da l'ediziun White Turf 2017. Perquai valaiva ella era per la terza dumengia sco gronda favorita. Malgrad che la cursa da la terza dumengia è vegnida annulada suenter il grev accident dad in jockey ed in chaval, vaglia l'engiadinaisa ussa sco victura da tut las concurrenzas da skijöring.

Uschia è ella la regina da l'Engiadina. Quai è il titel per il u la victura dal classament da las trais cursas da skijöring. Igl è l'emprima giada en l'istorgia dal White Turf a San Murezzan ch'ina dunna guadagna quest titel.

