Vias alvas e vias nairas en Engiadina/Val Müstair

Actualmain è la via tranter Martina e Malögia cumplettamain naira e rumida da la naiv, la via dal Pass dal Fuorn percunter è alva. Il motiv è principalmain las temperaturas bassas actualas.

Fin la fin da december n’era betg naiv, e cur ch’ella è vegnida è il termometer sa sbassà marcantamain. Cun temperaturas pli fraidas sco -10° na funcziuna il sal betg pli optimal. Cun ferms vents sgola plinavant il sal davent da la via e n'ha causa quai betg l'effect giavischà. Per segirar il traffic sin via vegn perquai bittà crapella.

Situaziun speziala causa il Parc Naziunal Svizzer

Tschert existan reglas pli restrictivas sin il traject che sa chatta propi en il Parc Naziunal Svizzer. Il sal è tenor differents studis pli ecologic che la crapella. Cun il Parc Naziunal Svizzer han ins perquai chattà ina soluziun che respecta tant la natira sco era la segirezza dal traffic.

RR actualitad 12:00