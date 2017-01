Woodvetia – in’acziun per promover la laina indigena

La mesadad dal lain che vegn elavurà e vendì en noss pajas n’è betg svizzer. L’acziun «Woodvetia» vul ina midada e promover che la populaziun cumpra lain indigen.

Per cuntanscher questa finamira n’èsi betg previs da squitschar flyers, inserats u placats. Igl è previs da realisar 1 ad 1 sculpturas en lain da persunalitads Svizras.

Il schember

Il lain per far la sculptura da Giovanni Segantini – che ha vivì dal 1858 fin al 1899 – duess vegnir dal lieu nua ch’el ha vivì ils ultims dis, dal Munt da la Bes-cha. Corado Vondrasek è selvicultur da Samedan – Puntraschigna. El ha tschernì il schember adattà, in bostg da bunamain 350 onns e cun 60 cm diameter. Quest bostg n’è betg vegnì taglià bel ed aposta, quel è vegnì pinà pervi d'ina lingia d’auta tensiun en la vischinanza. Per gronda fortuna è precis quest bostg adattà per il project.

Proximamain banduna il vegl schember sia patria vers la bassa, nua che l’artist Inigo Gheyselinck vegn a realisar la sculptura da Giovanni Segantini. Quella vegn a chattar ses lieu d’exposiziun en il «Top of Europe», numnadamain en la chasa sin il Jungfraujoch.

