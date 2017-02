Zernez – la halla d’ingiant sto davent

L’istorgia da la halla d’ingiant a Zernez è curta. Dal 1996 aveva la societad plazza da faira regiunala bajegià quella, ed il 2012 ha gì lieu il davos ingiant.

Joos Toutsch da Zernez sa regorda anc bain dals sforzs per realisar ina halla d’ingiant regiunala a Zernez. La finamira era da radunar tut ils purs da l’Engiadina, da la Val Müstair e da la Bregaglia per ch’els possian vender lur muaglia als martgadants.

Il 1996 è ella vegnida realisada. Ils emprims onns era quai in success, ma bainbaud vegnivan adina pli paucs purs cun la muaglia a Zernez. Il motiv è stà ch'ils purs han midà da vatgas da latg sin vatgas-mamma. A l’entschatta eran quai radund 1'000 bestgas che vegnivan vendidas e la fin mo pli 50.

La vendita da la halla na ha betg funcziunà, ed uschia ha la vischnanca da Zernez piglià a niz ella per agens basegns. Ussa vul la vischnanca vender la halla. Ella sto far lieu ad in nov implant da chalur sin distanza.

