Fatschas, opium e balcuns

Il Museum d'art dal Grischun a Cuira avra ina nova exposiziun. Ils purtrets èn dal artist da Cuira Andreas Walser. Ma l'art figurativa n'è betg sulet en il focus. Era musica, literatura e teater chattan lur plazza en la sala d'exposiziun.

Andreas Walser – sias ovras en il Museum d'art dal Grischun 3:28 min, Telesguard dals 9.2.2017

En ina sala enstgirida èn exponids var 50 purtrets da l'artist Andreas Walser. Mintg'in vegn sclerì d'ina pitschna glisch.

Tranter ils purtrets èn però er planisadas occurenzas sco concerts, prelecziuns e scenas da teater.

Inspiraziun en las drogas

Ils purtrets èn dissegnads en stil expressionistic. Ins chatta purtrets tgi paran simplas, skizzas alvas e nairas, auters mussan dapli culur. Ils blers purtrets èn vegnids dissegnads sut l'influenza da drogas - alcohol, morfin, opium, ma era ina pluna cafè. Drogas pudessan era esser in motiv per la mort d'Andreas Walser en la vegliadetgna da be 21 onns. Cumprovà n'è quai però betg.

Vita ed ovra d'Andreas Walser

Andreas Walser è naschì l'onn 1908 a Cuira. A partir dal 1921 ha el vistità il gimnasi. Gia da quest temp s'interessava el per l'art. Il 1928 ha el gì l'emprin inscunter cun Ernst Ludwig Kirchner, l'artist ch'abitava a Tavau. Pauc pli tard è Walser ì a Paris. Là ha el emprendì d'enconuscher divers artists sco Pablo Picasso u Klaus Mann. A Paris ha el experimentà cun divers stils e metodas da dissegnar. Pli tard ha el era cumenzà a scriver poesias. Gia l'onn 1930 è Walser mort.

Entaifer paucs onns ha Walser stgaffì ina massa ovras ed ha er chattà in agen stil e ses agens motivs. Uschia sa repetan adina puspè las fatschas, pipas dad opium ni er la spunda d'in balcun.

RR actualitad 06:00