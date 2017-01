Gieus olimpics 2026: fieu da strom u schanza per l'economia

Gieus olimpics sajan buns per l'economia dal Grischun. Quai è in argument che croda savens en la discussiun davart la candidatura. RTR ha dumandà Ruedi Minsch, schef-econom dad economiesuisse e Max Lüscher-Marty, econom da l'universitad da Son Gagl, sche quai è vairamain il cas.

Investiziuns en l'infrastructura e la renovaziun da quella èn tenor Rudolf Minsch, schef-econom dad economiesuisse, in effect positiv da gieus olimpics. «In segund aspect è ch' ins vegn uschia da far reclama sin l'entir mund e mussar la belleza da la destinaziun da vacanzas», uschia Minsch vinavant.

Gieus olimpics - in bain da consum e na betg in' investiziun

«In stausch d'investiziuns dovra il Grischun», manegia er Max-Lüscher Marty, econom da l'universitad da Son Gagl. Quellas stoppian ins dentant uschia u uschia prestar – cun u senza gieus olimpics. «La dumonda centrala è dentant, sche gieus olimpics èn vairamain in'investiziun.»

Da ses punct da vista sa tractia plitost d'in bain da consum. «E cura che quel è duvrà, n' è el betg pli qua.» Effects positivs per l'economia chaschunan gieus olimpics dal punct da vista da Lüscher mo al cumenzament. In’investiziun uschè auta per gieus olimpics cun in plitost curt effect n’è per Lüscher betg da giustifitgar.

Investiziuns per la proxima generaziun

Ch'ils gieus olimpics pussaivels il 2026 avessan in effect be a curta vista na lascha Minsch dentant betg valair. «Las investiziuns portan implants da viafier ed era implants sin muntognas che pon vegnir utilisadas da las proximas generaziuns ed èn bunas per schlargiar la purschida», uschia Minsch. Tuttina conceda el ch’il niz economic da gieus olimpics passads n'è betg stà uschè grond sco spetgà.

Persuenter sajan ils custs stads pli gronds che calculads. Il recept da Minsch encunter daivets è d’avair sut controlla ils custs rigurusamain. En in punct èn ils dus economs dentant perina: Il ferm franc svizzer è il grond problem da l’economia grischuna. Quest fatg na possian era gieus olimpics betg midar.

