Betg sulet en il Grischun ed en il vest da la Svizra datti interess per gieus olimpics d'enviern 2026. Er en auters lieus sin l'entir mund datti destinaziuns che han signalisà interess.

En il mument èn set destinaziuns en la cursa. Dus vegnan ord la Svizra:

Il Grischun e la candidatura enturn Sion.

Il concurent il pli datiers è Innsbruck en Austria. Ils Austriacs èn landervì da far in studi da realisabladad. Er tar els è la persistenza in grond tema.

L'Europa dal nord è er ina giada dapli interessada.Ple exact: Helisinki en Finnlanda e Stockholm en Svezia.

Helsinki è vida ponderar - Stockholm ha dentant gia preschentà in studi da realisabladad e vul decider l'atun.

Calgary a Canada èn er vidlunder da guardar sche gieus olimpics fissan insumma realisabels. Il fenadur vul la regenza lura decider sch'ins vul candidar u satrar l'idea.

Sapporo en il Giapun n'ha betg anc decidì ma per far la segira han els gia preschentà ils plans al comité olimpic dal Giapun.

Pia propi definitiv n'èsi anc nagliur. Dapertut dat quai discussiuns e sa chapescha er critica.

