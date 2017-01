Gion Antoni Derungs sin 120 paginas

Oz, 6:01, actualisà a las 7:36

Flurin Clalüna

La fundaziun «Gion Antoni Derungs» ha dà al musicolog Thomas Järmann in premi da renconuschientscha. Els ha sa fatschentà plirs mais cun las ovras dal cumponist sursilvan Gion Antoni Derungs e creà in register d'ovras. Quel n'è betg mo in grond agid per la fundaziun.