Albula/Alvra approvescha credit da 2,1 milliuns per via da guaud

Radund ina terza surpiglian chantun e Confederaziun il rest la vischnanca Albula/Alvra.

La radunanza communala dad Albula/Alvra ha approvà ier saira cun gronda maioritad in credit brut da 2,1milliuns francs per extender l'access da guaud Sulom – Lueras ad Alvaschain. Il traject da la via che sto vegnir fatg mesira 1'320m. La contribuziun da chantun e Confederaziun muntan a 315'000 francs. La vischnanca paja 775'000 francs. Il project duai vegnir realisar tranter la primavaira 2018 enfin il 2019.

Plinavant ha il suveran dad Albula/Alvra approvà la lescha da taxas e la lescha da polizia e quai mintgamai cun gronda maioritad.

RR novitads 09:00