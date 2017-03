Ambulanza a Bravuogn è in basegn

Quest enviern è staziunada a Bravuogn per l’emprima giada in’ambulanza, e quai anc enfin la fin da mars. L'ospital da Tusaun che finanziescha quella, fa ina bilantscha positiva da la fasa da test.

Per Reto Keller, il directur da l'ospital da Tusaun è l’ambulanza in basegn. Ella saja vegnida clamada 58 giadas enfin la fin da favrer. La gronda part da quels cas èn stads blessads da la via da scarsolar da Preda a Bravuogn. L’ambulanza è dentant varsaquantas giadas era vegnida duvrada tar accidents en auters lieus sco per exempel a Filisur.

Sche l’ambulanza vegn era l’auter enviern puspè staziunada a Bravuogn, n’è betg anc cler. Sco quai che Reto Keller ha ditg, sajan las schanzas però bunas. L’ambulanza custa radund 100’000 francs per tut l’enviern. Il directur da l'ospital da Tusaun quinta cun in deficit da radund 50’000 francs, che vegn purtà da l'ospital. Il quint final sa dentant pir vegnir fatg cura che la stagiun è terminada.

RR actualitad 06:00