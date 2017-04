Bun e baud cumenzament per ils avieuls grazia a primavaira chauda

Ils avieuls sajan baud londervi quest onn, ma quai na saja betg ina situaziun extraordinaria, di l'apicultur da Savognin Rinaldo Uffer. Sch'i schela u naiva dentant, saja da guardar ch'els hajan avunda pavel. Uschiglio pudessi bittar enavos els.

I haja adina puspè dà tals onns, nua ch'ils pievels eran baud ferms ed hajan cumenzà baud a lavurar, di Rinaldo Uffer ch'è prest 45 onns apicultur passiunà. L'enviern na saja betg stà nausch per ils avieuls. Da ses 22 pievels haja el pers be trais, quai saja pauc. Ma er sch'ils pievels sajan gia uss ferms ed activs, saja quai anc da spetgar cun metter en las patgnas per far mel.

Schelira e naiv èn in privel – avunda pavel è impurtant

Il mender per ils avieuls suenter uschè in bun cumenzament sco quest onn saja, sch'i vegnia anc ina giada naiv u sch'i schelia. Lura saja da guardar ch'ils avieuls hajan avunda pavel per surmuntar ils dis da fradaglia. Uschiglio na mettia la regina nagins ovs pli ed i dettia ina lucca en il pievel. Quai possia bittar enavos ferm in pievel, uschia Rinaldo Uffer. In pievel che saja baud ferm dovria fin in kilo pavel per di.

Aura decida sch'i dat ina buna stagiun u betg

Sch'i fetschia il matg chaud e bun'aura cun tranteren ina plievgia, lura manegia l'apicultur da Savognin ch'i dettia in bun onn. Il meglier fiss sche la plievgia vegniss mintgamai be la notg. Lura pon ils avieuls numnadamain gist cumenzar a sgular la damaun suenter la plievgia.

